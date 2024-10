Kamala aproveita falas de Trump para conquistar comunidade latina nos estados-chave

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, aproveitou os ataques de Donald Trump para tentar conquistar a comunidade porto-riquenha nos estados pêndulo, onde muitos analistas acreditam que as eleições serão decididas. “Os porto-riquenhos merecem um presidente que veja e invista em sua força”, disse a vice-presidente em um vídeo publicado nas redes sociais ao lado dos comentários de Hinchcliffe. O senador democrata pela Pensilvânia, John Fetterman destacou que quase meio milhão de porto-riquenhos vivem no estado e que quase 75% deles podem votar. Em uma publicação na rede social X, o senador destacou que eles são “cruciais” e “não o final de uma piada desesperada”.

Ricky Martin, astro porto-riquenho com 18,6 milhões de seguidores no Instagram, rapidamente compartilhou um vídeo do apelo de Kamala Harris aos eleitores porto-riquenhos, ao lado de um clipe dos comentários depreciativos de Hinchcliffe. “Isto é o que pensam de nós”, escreveu Martin em espanhol. “Vote em @kamalaharris”. O comício de Trump no “estádio mais famoso do mundo” teve uma aparição surpresa da sua esposa Melania, que abraçou o marido, e de apoiadores como o bilionário Elon Musk, que participa ativamente na campanha do ex-presidente.

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes