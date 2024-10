Kamala e Trump viajam para estados-chave em corrida à Casa Branca

Kamala Harris e Donald Trump, que disputam palmo a palmo a eleição nos Estados Unidos, viajam a estados-chave no penúltimo fim de semana de campanha, no qual Michelle Obama subirá ao palco em apoio à candidata democrata e o republicano tem previsto um comício no famoso Madison Square Garden de Nova York. Depois de visitar o Texas na sexta-feira (25), Kamala e Trump realizarão comícios neste sábado (26) em Michigan, um dos estados cruciais para vencer o pleito de 5 de novembro. Na sexta-feira, no Texas, Kamala dividiu o palco com a estrela do pop Beyoncé, que criticou as restrições de Trump ao direito ao aborto.

Neste sábado, a vice-presidente estará em Kalamazoo, Michigan, onde pedirá o voto da população acompanhada de uma das personalidades democratas mais populares: a ex-primeira-dama Michelle Obama. A vice-presidente viajará no domingo (27) à Filadélfia, no estado da Pensilvânia, a maior cidade do maior estado-pêndulo (sem tendência política definida) que provavelmente determinará o resultado das eleições presidenciais, dentro do sistema indireto de colégio eleitoral nos Estados Unidos. Kamala passará de bairro em bairro na Filadélfia para conquistar o voto em distritos que historicamente têm uma maioria negra e latina.

Nestes estados-pêndulo, a diferença entre ganhar ou perder ficará em poucos milhares de votos. Por isso Trump também realizará comícios neste sábado em Michigan e Pensilvânia. Além disso, o ex-presidente tem concentrado parte de sua estratégia nos jovens. Na sexta-feira, apareceu em uma entrevista de três horas no popular podcast de Joe Rogan, que conta com milhões de seguidores, a maioria homens. No domingo pela noite, Trump reunirá seus simpatizantes no famoso Madison Square Garden, no coração de Nova York, cidade de maioria democrata.

*Com informações da AFP

