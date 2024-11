Kamala Harris critica Trump por declarações ofensivas sobre mulheres

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata do Partido Democrata à presidência, Kamala Harris, manifestou sua desaprovação em relação a uma declaração do ex-presidente Donald Trump sobre as mulheres. Durante eventos realizados no Arizona e em Wisconsin, Kamala considerou a afirmação de Trump, de que ele as protegeria “quer gostem ou não”, como extremamente ofensiva. Ela argumentou que o ex-presidente não compreende os direitos das mulheres e sua capacidade de tomar decisões sobre suas vidas. Kamala destacou a relevância dos direitos reprodutivos, apresentando Trump como um risco para esses direitos, especialmente após a revogação da decisão Roe vs. Wade, que permitiu que os estados impusessem restrições ao acesso ao aborto. Para ela, é inaceitável que as mulheres não tenham seu livre-arbítrio reconhecido, assim como sua habilidade de decidir sobre seus próprios corpos.

O governador de Minnesota, Tim Walz, que é o vice na chapa de Kamala, também se uniu às críticas a Trump, relembrando comentários desrespeitosos que ele fez sobre mulheres no passado. As declarações de Trump ocorreram durante um comício em Wisconsin, onde ele revelou que seus assessores o aconselharam a não afirmar que protegeria as mulheres, ao que ele respondeu que continuaria a fazê-lo “independentemente da opinião delas”. A equipe de campanha de Trump respondeu às críticas de Kamala, defendendo que o ex-presidente tem a intenção de proteger mulheres, homens e crianças de crimes.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA