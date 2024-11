Kamala Harris diz que já votou antecipadamente pelo correio nas eleições dos EUA

A vice-presidente americana e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, disse, neste domingo (3), que votou por correio nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, que disputa com o ex-presidente republicano Donald Trump. “De fato, acabei de preencher minha cédula de votação pelo correio”, declarou Kamala a jornalistas no Estado-pêndulo de Michigan, a dois dias do pleito, que ocorre na terça-feira (5). Ela disse, ainda, que a cédula está “a caminho da Califórnia”. Kamala publicou, ainda, um vídeo nas redes sociais incentivando eleitores a votarem.

Election Day is Tuesday, November 5.

Your voice is your vote, and your vote is your power.

I voted by mail. Make your own plan to vote by heading to https://t.co/VbrfuqVy9P. pic.twitter.com/p6ifemADQy

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2024

Neste sábado (2), a democrata também fez um apelo para que os eleitores votem em seu último comício de campanha na Geórgia. “Para aqueles que ainda não votaram, deixe-me ser clara, sem julgamento. Precisamos que todos na Geórgia votem. Vocês farão a diferença nesta eleição”, disse Harris.

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira