Kamala Harris e Donald Trump aparecem tecnicamente empatados em sete ‘estados pêndulo’

A corrida presidencial nos Estados Unidos atingiu um ponto crítico, com Kamala Harris e Donald Trump tecnicamente empatados nos sete estados decisivos, conhecidos como swing states (estados pêndulo). A pesquisa mais recente, realizada pelo jornal The New York Times em parceria com o Siena College, revela que a disputa está acirrada em Arizona, Carolina do Norte, Nevada, Wisconsin, Pensilvânia, Michigan e Geórgia. Esses estados são cruciais, pois não têm uma tendência política fixa, alternando entre democratas e republicanos a cada eleição. A margem de erro da pesquisa é de 3,5%, o que torna a previsão do resultado ainda mais incerta.

Kamala Harris apresenta uma ligeira vantagem em Nevada, Carolina do Norte e Wisconsin, enquanto Trump lidera marginalmente no Arizona. Em Michigan, Geórgia e Pensilvânia, os candidatos estão praticamente empatados. Harris tem uma vantagem de oito pontos percentuais entre os eleitores que já votaram antecipadamente, um número recorde nesta eleição. Por outro lado, Trump possui uma leve vantagem entre aqueles que ainda pretendem votar, indicando uma possível mobilização de seus apoiadores nos últimos dias da campanha. Ambos os candidatos estão focando suas estratégias para conquistar os eleitores indecisos.

Com informações de Eliseu Caetano

*Texto produzido com auxílio de IA