Kamala Harris e Trump aparecem empatados nas pesquisas a 22 dias das eleições nos Estados Unidos

A 22 dias das eleições nos Estados Unidos, que ocorrerão em 5 de novembro, Kamala Harris e Donald Trump estão em uma situação de empate técnico nas pesquisas eleitorais. Um recente levantamento indica que Harris possui 50% das intenções de voto, enquanto Trump aparece com 47%. Essa diferença, no entanto, está dentro da margem de erro, o que torna a disputa bastante acirrada. É importante ressaltar que as pesquisas realizadas em nível nacional não levam em conta o Colégio Eleitoral, um elemento fundamental para o resultado das eleições. Para vencer, um candidato precisa obter pelo menos 270 delegados, o que torna a estratégia de campanha ainda mais crucial para ambos os lados.

Kamala Harris tem direcionado seus esforços para conquistar o apoio de homens negros, um grupo que pode ser decisivo nas urnas. Por outro lado, Donald Trump apresentou um plano que visa aumentar os salários dos agentes de patrulha de fronteira, buscando assim fortalecer sua base de apoio entre os eleitores preocupados com questões de segurança. Além disso, a votação antecipada e a possibilidade de votar pelo correio já estão em andamento em várias partes do país.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA