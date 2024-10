Kamala Harris intensifica campanha em estados-chave e recebe apoio de celebridades

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, intensificará sua campanha neste sábado, 19, em dois estados cruciais: Michigan e Geórgia. A ação faz parte da estratégia para mobilizar eleitores nas semanas que antecedem as eleições presidenciais. Em Detroit, Michigan, ela se apresentará ao lado da famosa cantora Lizzo, marcando o início da votação antecipada presencial. No estado de Michigan, mais de um milhão de eleitores já optaram por votar por correio, demonstrando um engajamento significativo. Harris destacou a importância do momento, afirmando: “A eleição está aqui”, enfatizando a urgência da participação cívica.

Além de Detroit, a vice-presidente também estará em Atlanta, na Geórgia, onde participará de um comício com o renomado cantor Usher. A votação antecipada na Geórgia já registrou a entrega de mais de 1,2 milhão de cédulas, refletindo um alto nível de mobilização entre os eleitores. Essas aparições de Kamala Harris visam não apenas aumentar a visibilidade de sua candidatura, mas também incentivar a participação dos cidadãos nos processos eleitorais, em um momento em que a votação antecipada se torna cada vez mais relevante.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA