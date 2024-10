Kamala Harris lidera intenções de voto em pesquisa pré-eleitoral dos EUA

Com a proximidade das eleições presidenciais nos Estados Unidos, uma nova pesquisa realizada pelo ‘The New York Times’ em colaboração com a Siena College destaca a vice-presidente Kamala Harris como a candidata que mais simboliza a mudança. Ela tem conquistado apoio em áreas como temperamento e confiança, enquanto Donald Trump, ex-presidente e candidato republicano, continua a ser visto como o líder em questões econômicas, que permanecem como a principal preocupação dos eleitores. Os dados da pesquisa indicam que Kamala Harris agora lidera a corrida presidencial, alcançando 49% das intenções de voto, em comparação com 46% de Trump. Este é um marco significativo, pois é a primeira vez que ela assume a dianteira desde a saída de Joe Biden da disputa em julho. Entre os jovens e eleitores não brancos, Kamala também se destaca em relação a Trump no que diz respeito à percepção de mudança.

Apesar do crescimento de Kamala nas intenções de voto, Trump ainda mantém uma vantagem entre os eleitores masculinos. Além disso, 42% dos entrevistados acreditam que as políticas do ex-presidente tiveram um efeito positivo em suas vidas. A economia continua a ser uma questão central, com 75% dos participantes da pesquisa avaliando a situação econômica do país como razoável ou ruim. A pesquisa também revela que 17% dos eleitores se consideram indecisos. A pesquisa do The New York Times entrevistou 3.385 eleitores em todo o país entre 29 de setembro e 6 de outubro. A margem de erro é de cerca de 2,4 pontos.

Publicado por Luisa dos Santos

*Reportagem produzida com auxílio de IA