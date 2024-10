Kamala Harris lidera pesquisa presidencial nos EUA com 49%, revela pesquisa TIPP

A pesquisa realizada pela TIPP e divulgada nesta terça-feira (15), mostra que Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos e candidata pelo Partido Democrata, está na frente na disputa presidencial, com 49% das intenções de voto. Em contrapartida, Donald Trump, ex-presidente e representante do Partido Republicano, obteve 46%. A sondagem foi realizada entre os dias 12 e 14 de outubro e contou com a participação de 1.198 entrevistados. A margem de erro da pesquisa é de aproximadamente 2,9 pontos percentuais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira