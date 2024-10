Kamala Harris pode adotar abordagem mais restritiva sobre imigração, segundo especialista da Fitch Solutions

Julia Sinitsky, especialista em risco de país da Fitch Solutions, destacou que, se Kamala Harris, atual candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, conquistar a eleição, sua abordagem em relação à imigração será “mais restritiva” em comparação à do presidente Joe Biden. Essa possível mudança na política de imigração de Harris reflete a opinião de uma parcela significativa da população americana, que apoia medidas que restringem a entrada de imigrantes no país. As declarações de Sinitsky foram feitas durante um evento organizado pela BMI, uma das empresas que compõem a Fitch Solutions.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias