Kamala Harris promete romper com Biden: ‘Minha presidência não será de continuação’

Kamala Harris prometeu, nesta quarta-feira (16), em entrevista à emissora Fox News, romper com a presidência de Joe Biden, na qual falou de migração e tentou cortejar os republicanos moderados, antes de uma sessão de perguntas e respostas de Donald Trump com eleitores latinos. Quando perguntada por que disse em outras entrevistas que não conseguia pensar em nada que teria feito diferente de Biden, ela respondeu: “Minha presidência não será uma continuação” da de Biden. “Vou contribuir com minha experiência de vida, minha experiência profissional e ideias frescas e novas. Represento uma nova geração de liderança”, acrescentou.

A entrevista da vice-presidente e candidata democrata à Casa Branca foi um cabo de guerra com um inquisitivo Bret Baier, veterano jornalista da emissora preferida dos conservadores. O apresentador, com fama de duro, mas justo, quis saber se ela se arrependia de ter encerrado o programa “Remain in Mexico” (Fique no México), introduzido pelo ex-presidente Trump durante o seu mandato, para que os migrantes esperem o desenlace do processo migratório do outro lado da fronteira. A ex-procuradora de 59 anos insistiu em que o sistema migratório “está quebrado” e acusou Trump de colocar obstáculos para consertá-lo, bloqueando um projeto de lei bipartidário.

Kamala também atacou duramente Trump, mais uma vez, por ameaçar usar o Exército contra seus “inimigos internos”. “Ele é quem tende a degradar, menosprezar e rebaixar o povo americano. Ele é quem fala de um inimigo interno”, afirmou. A equipe de campanha de Trump a respondeu imediatamente, dizendo que “estava irritada, na defensiva”. Antes da entrevista, Kamala participou de um comício no estado-chave da Pensilvânia, onde voltou a chamar Trump de “instável” e “perturbado”. Kamala fez uma aposta arriscada com a entrevista na Fox, com a qual espera desempatar as pesquisas com Trump quando faltam menos de três semanas para as eleições.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo