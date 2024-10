Kamala Harris supera Donald Trump entre eleitores suburbanos, revela pesquisa

Uma pesquisa realizada pela Reuters/Ipsos revelou que Kamala Harris superou Donald Trump nas intenções de voto entre os eleitores suburbanos. Este grupo é significativo, representando aproximadamente 50% do total de eleitores nos Estados Unidos. De acordo com os dados, 47% dos suburbanos afirmaram que pretendem votar na candidata democrata, enquanto Trump conta com 31% de apoio. Apesar da vantagem de Harris entre os eleitores do subúrbio, Trump se destaca entre os eleitores de classe média. Nesse segmento, o ex-presidente possui 43% das intenções de voto, enquanto Kamala Harris alcança 35%. Essa diferença pode ser um fator importante na dinâmica da campanha eleitoral.

A pesquisa indica que a disputa entre os dois candidatos está se intensificando, especialmente em áreas que tradicionalmente têm um papel crucial nas eleições. A capacidade de Harris de conquistar o apoio dos suburbanos pode ser um indicativo de uma mudança nas preferências eleitorais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias