Kamala Harris vai presidir cerimônia de certificação da vitória de Trump em janeiro

A vice-presidente Kamala Harris, que foi derrotada nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, terá a responsabilidade de presidir a cerimônia de certificação da vitória de Donald Trump no dia 6 de janeiro. Essa função é determinada pela Constituição americana, que atribui ao vice-presidente do país, que também é o presidente do Senado, o papel de anunciar o resultado da eleição e certificar a vitória do presidente

Nesta quarta-feira (6), Kamala parabenizou Trump pela vitória pelo telefone e depois reconheceu sua derrota em um discurso na Universidade Howard e pediu que seus apoiadores aceitassem o resultado das urnas. Essa atitude é um contraste marcante com a postura de Trump em 2020, quando ele se negou a reconhecer a vitória de Joe Biden, alegando, sem evidências, que houve fraude nas eleições.

Sua resistência em aceitar a derrota culminou na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, episódio que resultou em cinco mortes e deixou centenas de feridos. O comitê do Congresso que analisou a invasão concluiu que Trump pressionou seu vice, Mike Pence, a contestar a vitória de Biden, mesmo ciente de que Pence não tinha a autoridade para isso. Essa pressão é um dos pontos centrais das investigações em curso.

Próximos passos As datas importantes que antecedem a posse de Trump como presidente dos Estados Unidos incluem: 11 de dezembro, quando todos os Estados devem certificar os resultados eleitorais; 17 de dezembro, data em que os delegados de cada eEstado se reúnem para oficializar seus votos; e 6 de janeiro, quando o Congresso validará o resultado da eleição. A posse de Trump está marcada para 20 de janeiro.

