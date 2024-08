Kamala propõe criar de US$ 6.000 a famílias com recém-nascidos

Candidata democrata à Presidência dos EUA quer colocar teto para custos de remédios e proibir o “aumento abusivo de preços”

Segundo a organização apartidária Comitê para um Orçamento Federal Responsável, as propostas de Kamala Harris (foto) poderiam aumentar os deficits norte-americanos em US$ 1,7 trilhões ao longo de 10 anos Reprodução/X @KamalaHarris – 16.ago.2024

PODER360 16.ago.2024 (sexta-feira) – 23h15



A pré-candidata à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Kamala Harris, abordou nesta 6ª feira (16.ago.2024) pela 1ª vez com maior profundidade as propostas econômicas para o seu possível governo. A vice-presidente realizou um comício em Raleigh, na Carolina do Norte.

Uma das propostas é a criação de uma ajuda de US$ 6.000 a famílias com recém-nascidos. O auxílio seria concedido durante o 1º ano de vida do bebê. Eis abaixo outras iniciativas apresentadas:

eliminação da dívida de norte-americanos com gastos relacionados à saúde; proibição do “aumento abusivo de preços” de alimentos; teto para custo de remédios; subsídio de até US$ 25.000,00 para a compra da primeira casa. Para combater o “aumento abusivo de preços”, Kamala planeja, se eleita, impor “penalidades severas” às empresas que violarem os novos limites. Além disso, ela quer proibir a fixação de preços de aluguel e impedir grandes compras de casas por empresas de Wall Street.

A vice-presidente também voltou a dizer que não irá aumentar impostos para pessoas que ganham até US$ 400.000 por ano, mantendo uma promessa da administração Biden.

Porém, segundo a organização apartidária Comitê para um Orçamento Federal Responsável, o plano econômico de Kamala poderia aumentar os deficits norte-americanos em US$ 1,7 trilhões ao longo de 10 anos.

Caso a proposta temporária de habitação da pré-candidata se torne definitiva, é esperado que a dívida possa atingir até US$ 2 trilhões.

CRÍTICAS A TRUMP Kamala criticou as propostas do seu principal adversário nas eleições presidenciais de novembro, o ex-presidente Donald Trump (Partido Republicano), em especial, as de novas tarifas gerais sobre importações.

Segundo a democrata, as medidas resultariam em preços mais altos para as necessidades diárias dos norte-americanos.

Em resposta, assessores econômicos de Trump argumentaram que as sugestões econômicas da democrata aumentariam a inflação e prejudicariam a economia. Citaram a proposta de oferecer até US$ 25.000 para proprietários de imóveis pela 1ª vez, que, segundo eles, elevaria os preços das unidades.