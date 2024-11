Kamala se destaca em meio à multidão triste: “Às vezes, a luta demora”

Em cerca de dez minutos, Kamala Harris compartilhou uma mensagem de esperança ao reconhecer a derrota na corrida à presidência dos Estados Unidos.

Uma multidão se reuniu em Washington, DC, aguardando ansiosa para ouvir as primeiras palavras da democrata após a eleição de Donald Trump como o 47º presidente. As imagens mostram rostos entristecidos entre políticos e apoiadores que se uniram nesse momento. No palco, Kamala discursou com um tom firme, transmitindo esperança com um sorriso no rosto, em contraste com os “tempos difíceis” que prevê para o futuro.

Após a chegada de seu vice na chapa, Tim Walz, aplaudido com entusiasmo, Kamala foi igualmente recebida com aplausos e gratidão. Ela iniciou agradecendo a confiança depositada nela, reconhecendo que os resultados não foram os desejados, mas reafirmando o orgulho na campanha realizada. “Não são os resultados pelos quais lutamos, mas precisamos continuar com essa luta”, afirmou.

Kamala relatou o telefonema com o presidente eleito, Donald Trump, assegurando que o Partido Democrata apoiará uma transição de poder pacífica. Em uma indireta a atitudes passadas de Trump, ela enfatizou: “Todos temos que aceitar os resultados… Quando perdemos uma eleição, aceitamos. É isso que distingue a democracia da tirania.”

Ao alinhar os democratas e seus eleitores sobre a importância de respeitar o processo democrático, Kamala também ressaltou que “não devemos lealdade a um presidente ou a um partido, mas sim à Constituição dos Estados Unidos.”

Kamala declarou que a luta pela democracia, igualdade e direitos fundamentais continua e afirmou que, apesar das adversidades, essa luta vale cada esforço. “América, jamais vamos desistir da nossa democracia. Lutar pelo nosso país vale a pena, mesmo que isso leve tempo.”

Em sua mensagem aos jovens, ela reconheceu a frustração e a tristeza com o resultado, mas os incentivou a perseverar. “Lutamos e, às vezes, leva um tempo para vencer, mas o importante é nunca desistir. Vocês têm poder, e nunca deixem que digam que algo é impossível só porque nunca foi feito antes.”

Kamala encerrou o discurso com uma mensagem de esperança, citando que “apenas quando está escuro conseguimos ver as estrelas”, e concluiu: “Vamos encher o céu com a luz das estrelas, do otimismo, da verdade, do serviço e da fé.”

