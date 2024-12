KAMIKAZ: Do underground carioca ao protagonismo no Hip-Hop brasileiro

Marcos Vinicius, mais conhecido como KAMIKAZ, encontrou no hip-hop não apenas um estilo musical, mas uma filosofia de vida que transformou sua trajetória. Desde os anos 1990, quando deu os primeiros passos no rap, KAMIKAZ tem sido uma figura central na cena musical, consolidando-se como produtor musical, beatmaker e rapper. Sua jornada passou por projetos de impacto, como o grupo Poetas D’Ébano, a banda de MV Bill e o coletivo Família Sagrada Família, fundado por Mr. Catra, além de integrar o grupo Moustrack.

Um Começo no Underground Carioca

No início dos anos 1990, as reuniões na ATICOM aproximaram KMKZ de figuras importantes do rap nacional, como MV Bill, Def Yuri e Big Richard. Foi nessa época que ele cofundou o grupo Poetas D’Ébano, que rapidamente se tornou referência no rap underground carioca. A combinação da voz marcante de KAMIKAZ, as letras afiadas e a sagacidade de seus parceiros fez com que o grupo ganhasse reconhecimento, abrindo portas para o cenário musical.

KAMIKAZ também se destacou como mentor de jovens talentos, ajudando a moldar a cena do hip-hop da época. Além disso, sua presença como integrante da banda de MV Bill levou o rap carioca a novos patamares, com apresentações de destaque no Free Jazz Festival e videoclipes exibidos na MTV, além de um programa dedicado ao gênero na rádio Revolução FM.

O Legado com a Família Sagrada Família

A parceria com Mr. Catra no projeto Família Sagrada Família marcou outra fase importante na carreira de KAMIKAZ. Como produtor musical e rapper, ele ajudou a solidificar o coletivo como um dos pilares da união entre rap, funk e outras vertentes urbanas. Sua contribuição foi essencial para manter vivo o legado de Catra, garantindo que o projeto transcenda gerações.

Além disso, KAMIKAZ também integrou o grupo Moustrack, onde continua atuando como rapper e produtor musical, explorando novas sonoridades e mantendo-se fiel às raízes do rap.

A Influência Familiar e o Conceito de Cypher no Brasil

A paixão de KAMIKAZ pela música foi despertada ainda na infância, influenciado por seu pai, um DJ que fazia sucesso nos bailes cariocas. A conexão com a música é algo que percorre sua família, sendo ele irmão de Bruno, vocalista do grupo Sorriso Maroto. Essa herança familiar foi uma das bases que impulsionaram sua trajetória artística. Outro marco na carreira de KAMIKAZ foi sua atuação como um dos pioneiros do conceito de cypher ao vivo no Rio de Janeiro, formato que reúne diferentes MCs para improvisarem sobre uma base musical, promovendo a troca criativa e a valorização do talento individual e coletivo.

Impacto Cultural e Relevância no Hip-Hop Brasileiro

A trajetória de KAMIKAZ vai além da música. Ele é uma figura de resistência cultural, usando o rap como ferramenta para abordar temas sociais, inspirar novas gerações e criar pontes entre artistas de diferentes épocas. Sua relevância no cenário do hip-hop brasileiro é resultado de décadas de trabalho, inovação e dedicação, consolidando-o como um dos grandes nomes do gênero.

KAMIKAZ representa o que há de mais autêntico e transformador no hip-hop: um movimento que vai além da arte e se torna um estilo de vida, um meio de expressão e uma plataforma para a mudança social.

“A música sempre foi a minha arma e o meu refúgio. É isso que me move e que quero passar adiante,” afirma o rapper, que segue expandindo seu legado com novos projetos e parcerias.

Com uma carreira marcada por conquistas e inovações, KAMIKAZ continua a escrever sua história no rap nacional, unindo tradição e modernidade e mantendo vivo o espírito do hip-hop como força criativa e social.

Fonte: revistabx.com

