Kanye West perde contrato de 20 milhões por causa de nudez no Grammy

O rapper Kanye West teria perdido um contrato de 20 milhões de dólares para se apresentar no Japão, após a repercussão negativa de sua participação no Grammy Awards 2025 ao lado da esposa, Bianca Censori. A informação foi divulgada pelo jornal britânico Daily Mail.

Durante a cerimônia realizada no domingo, 2 de fevereiro, o casal chamou atenção no tapete vermelho em um momento amplamente comentado nas redes sociais e na mídia internacional.

Enquanto posavam para as câmeras, Bianca Censori tirou o casaco que vestia e revelou um vestido completamente transparente, deixando suas partes íntimas à mostra. A cena gerou indignação e discussões sobre o comportamento do casal no evento.

Contrato cancelado após a repercussão

Segundo o Daily Mail, Kanye havia assinado um contrato para realizar dois shows no Tokyo Dome, em maio de 2025, mas os organizadores decidiram cancelar o acordo devido à polêmica.

“Kanye está desperdiçando todas as oportunidades que aparecem. Esse momento foi arrepiante e repugnante, e foi recebido com horror no Japão”, disse uma fonte em Tóquio ao jornal britânico.

“O Japão está vivendo um despertar cultural em relação aos direitos das mulheres, e o movimento MeToo tem ganhado força por aqui. O que ele fez foi interpretado como um ato de controle coercitivo, algo completamente inaceitável.”

Vale lembrar que Kanye West e Bianca Censori estão vivendo em Tóquio nos últimos meses. Apesar da residência no país, o cancelamento do contrato indica que a aceitação do público japonês em relação ao rapper pode estar cada vez mais abalada.

