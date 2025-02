Kanye West põe à venda peça de roupa transparente usado pela esposa no Grammy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O rapper Ye, anteriormente conhecido Kanye West, colocou à venda em seu site oficial a peça de roupa transparente que a sua esposa Bianca Censori usou no tapete vermelho da última edição do Grammy. O vestido de tubo foi disponibilizado na plataforma do cantor nesta terça-feira (4).

A roupa causou polêmica na premiação. Censori revelou o modelito apenas diante das câmeras, depois de se despir de um casaco, expondo os seios e as áreas íntimas na transmissão oficial. O casal depois disso foi embora do evento, sem assistir à cerimônia.

O vestido faz parte da primeira coleção de roupas femininas do site oficial do rapper. A peça custa US$ 20, cerca de R$ 115,40, e aparece entre itens streetwear oficiais de West. A loja ainda não iniciou as vendas do item.

Bianca Censori é australiana e se casou com West em 2022. O rapper é conhecido por se envolver em diversas polêmicas, como quando tirou o Grammy das mãos de Taylor Swift ou o apoio que deu a Donald Trump em 2016. Recentemente, West foi criticado por fazer comentários antissemitas publicamente.