Kanye West quebra silêncio sobre o polêmico visual de Bianca Censori

Kanye West saiu em defesa de sua esposa, Bianca Censori, após a modelo gerar controvérsia com seu visual no tapete vermelho dos Grammys.

Nesta quinta-feira (6), o rapper compartilhou no X (antigo Twitter) uma foto do casal no evento, acompanhada de uma longa mensagem justificando a escolha de Censori – ou a aparente ausência de um traje convencional. No entanto, a publicação foi posteriormente deletada.

“A primeira ‘red carpet’ da minha mulher abriu um mundo totalmente novo”, escreveu West. “Continuo olhando para essa foto com admiração e penso: ‘Uau, tenho muita sorte em ter uma mulher tão inteligente, talentosa, corajosa e gostosa'”, acrescentou.

O músico sugeriu que o vestido “invisível” usado por Censori foi propositalmente planejado para causar impacto. “Ela fez uma pausa nas filmagens de seu primeiro filme para criar um verdadeiro filme na vida real. Adaptamos aquele vestido invisível seis vezes e, como mágica, puf, desaparecemos”, escreveu, agradecendo aos veículos de comunicação que destacaram o casal.

West também fez um agradecimento especial à Vogue por, segundo ele, ter retratado Censori sob uma “luz positiva” e reconhecido sua força. No entanto, o rapper encerrou sua publicação com uma resposta agressiva às críticas, direcionada especialmente a quem especulou sobre o que sua mãe, Donda West, pensaria da situação.

“Você não conhecia minha mãe, sua p*”**, disparou.

A aparição de Bianca Censori no evento dividiu opiniões, com muitos questionando sua escolha de look e o impacto de suas aparições públicas ao lado do rapper.



