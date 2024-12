Karim Benzema considera aposentadoria em 2025

Karim Benzema, aos 36 anos, já começa a considerar o fim de sua carreira no futebol. Atualmente jogando pelo Al-Ittihad, na Arábia Saudita, o atacante não descarta a possibilidade de se aposentar em 2025, segundo o site espanhol Revelo. Ele teria supostamente expressado um certo cansaço em relação à rotina intensa de treinos e manifestou o desejo de retornar à Espanha. No Al-Ittihad, Benzema tem se destacado como o principal goleador da equipe, acumulando 10 gols em apenas 11 partidas. Ele está na disputa pelo título de artilheiro do campeonato saudita.

Embora a aposentadoria em 2026, ao término de seu contrato, pareça a opção mais provável, o clube estaria aberto a uma saída antecipada em 2025, o que representaria uma economia significativa de cerca de 100 milhões de euros em salários. Além de seus planos de aposentadoria, Benzema já teria alinhado um futuro papel no Real Madrid. O atacante deve atuar como embaixador do clube após deixar os gramados, especialmente na região árabe, onde mantém uma boa relação com o presidente Florentino Pérez.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias