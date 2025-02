Karla Sofía Gascón afirma que ficará em silêncio após críticas de Jacques Audiard

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A atriz Karla Sofía Gascón escreveu, na noite desta quinta-feira (6), que ficará em silêncio e deixará que o filme “Emilia Pérez” fale por si após o diretor Jacques Audiard ter vindo a público para condenar postagens antigas da espanhola, que tumultuaram a internet e a imprensa especializada nos últimos dias.

“Após a entrevista do Jacques [Audiard, ao portal Deadline], que eu entendo, decidi, pelo filme, pelo Jacques, pelo elenco, pela incrível equipe, pela bela aventura que todos tivemos juntos, deixar o trabalho falar por si, esperando que o meu silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que é, uma bela ode ao amor e à diferença”, disse ela. “Peço sinceras desculpas a todos que se sentiram machucados nesse caminho.”

Na quarta, Audiard afirmou estar profundamente desapontado com o comportamento da artista, pela dor provocada a outros por suas colocações e suas repetidas aparições públicas na tentativa de se desculpar, que teriam sido organizados sem qualquer envolvimento da equipe de campanha responsável pelo filme.

Gáscon recebeu uma onda de críticas por ter acusado “pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres” de organizar uma campanha difamatória contra o seu trabalho e o filme, e pelo teor preconceituoso e racista de diversas postagens feitas em seu perfil no X, principalmente entre os anos de 2021 e 2022, atacando muçulmanos, George Floyd e o Oscar.

“É muito difícil pensar no trabalho que fiz com Karla Sofía. A atmosfera excepcional que tínhamos no set, que de fato era baseada na confiança. E quando você tem esse tipo de relacionamento e de repente lê algo que essa pessoa disse, coisas que são absolutamente odiosas e dignas de serem odiadas, é claro que esse relacionamento é afetado. Porque o que Karla Sofía disse é imperdoável”, disse o cineasta, que concorre ao Oscar de melhor diretor.

O trabalho está indicado a 13 estatuetas da premiação, mas desde as polêmicas, a produção tem feito de tudo para desassociar Gascón da campanha, ainda que ela esteja concorrendo a melhor atriz, competindo com Fernanda Torres. Segundo o portal The Hollywood Reporter, além de ser removida da publicidade do filme, ela também não participará dos eventos promovidos pela campanha, em Los Angeles.

A Netflix teria se recusado a custear sua ida a eventos como o Critics Choice Awards. Ela também não foi convidada para o Goya, o Oscar espanhol, onde “Emilia Pérez” está indicado como melhor filme europeu.

Leia Também: César Tralli pode ter denunciado Bocardi e causado sua demissão da Globo

Leia Também: Kanye West quebra o silêncio sobre o polêmico visual de Bianca Censori