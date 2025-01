Karla Sofía Gascón critica muçulmanos e George Floyd em publicações antigas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A atriz Karla Sofía Gascón, indicada ao Oscar de melhor atriz por seu papel no filme “Emilia Pérez”, tem recebido diversas críticas nas redes sociais após uma série de publicações em seu perfil no X terem sido resgatados.

A repercussão aconteceu após a viralização de uma entrevista dada a este jornal em que a atriz lamentou os ataques que o musical francês vem recebendo nas redes sociais e afirmou que “muitas pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres” falam mal de sua atuação e de seu filme.

Nos tweets, publicados principalmente entre os anos de 2020 e 2021, a artista compartilha opiniões controversas a respeito de acontecimentos como o assassinato de George Floyd, vítima de policiais nos Estados Unidos que se tornou símbolo e provocou uma série de manifestações em relação à violência policial, e expressa seu ponto de vista sobre a população muçulmana, entre outros exemplos.

“Eu realmente acho que muito poucas pessoas se importaram com George Floyd, um vigarista viciado em drogas, mas sua morte serviu para demonstrar mais uma vez que ainda existem pessoas que consideram os negros como macacos sem direitos e consideram os policiais como assassinos”, diz ela em uma postagem feita em novembro de 2020.

Em outra ocasião, Gascón questiona o “aumento de muçulmanos” na Espanha, seu país de origem. “Toda vez que vou buscar minha filha na escola, há mais mulheres com o cabelo coberto e saias até os calcanhares. No próximo ano, em vez de inglês, teremos que ensinar árabe”, afirma ela.

Outra de suas postagens, publicada em setembro de 2020, ironiza o tratamento às mulheres pelo Islamismo a partir de uma foto em que um casal e uma criança comem em um restaurante.

“Islã é maravilhoso, sem qualquer machismo. As mulheres são respeitadas, e quando são tão respeitadas, ficam com um pequeno buraco quadrado no rosto para que seus olhos sejam visíveis e suas bocas, mas apenas se elas se comportarem. Embora se vistam assim para seu próprio prazer. Que nojo mais profundo da humanidade!”

Em outra publicação, feita em janeiro de 2021, Gascón afirmou que “O Islã não cumpre com os direitos internacionais”. “Devem ser proibidas enquanto não cumprirem com os DDHH [abreviação para direitos humanos segundo a legislação espanhola]”, disse ela em outra publicação.

Meses mais tarde, em agosto, ela expande as suas críticas a outras religiões. “Estou tão cansada de tanta merda, do islamismo, do cristianismo, do catolicismo e de todas as crenças idiotas que violam os direitos humanos”.

Com relação ao contexto da pandemia da Covid-19, a atriz também ironizou a vacina desenvolvida pela China. “A vacina chinesa, além do chip obrigatório, vem com dois rolinhos primavera, um gato que acena, 2 flores de plástico, uma lanterna dobrável, 3 linhas telefônicas e um euro para sua primeira compra controlada.”

Em um dos casos que foge à época em que predominam os tweets que estão repercutindo, a artista também se posicionou sobre os personagens de “Jogador Nº 1”, filme de Steven Spielberg lançado em 2018.

“‘Jogador Nº 1’ – o filme de Spielberg cheio de clichês que só me encantou quando me fez dormir no sofá. Sempre a mesma coisa, mas pior: o menino, a menina, o negro, o chinês e o vilão bobo. Faltou o gordinho e o latino para completar o elenco. Uma introdução de PS4 e só.”

A equipe da atriz e de “Emilia Pérez” ainda não se pronunciou sobre as publicações e algumas das postagens foram excluídas.

