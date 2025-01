Kassab critica condução de Haddad e afirma que, se ocorresse hoje, Lula perderia eleição

O presidente do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou, nesta quarta-feira (29), em São Paulo, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um forte candidato à reeleição em 2026, mas que não sairia vencedor se o pleito ocorresse hoje.

A declaração foi dada em um painel do Latin America Investment Conference, que ocorre na capital paulista. “Se fosse hoje, o PT não estaria na condição de favorito”, afirmou o ex-prefeito da cidade. “Os partidos de centro estão criando uma alternativa para 2026”, completou, fazendo uma referência ao próprio partido.

O PSD, considerado parte do ‘centrão’ tem buscado se mostrar como uma opção forte à recente polarização esquerda-direita. O partido, no entanto, orbita entre ambos espectros políticos com facilidade, compondo o governo Lula, em Ministérios, e o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, apoiado por Jair Bolsonaro (PL).

Kassab salientou a sua preocupação com os rumos da economia do país, criticando a condução do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Não vejo articulação para reverter a piora no cenário. Não vejo hoje uma marca boa”, afirmou o político, completando: “Um ministro da economia fraco é sempre um péssimo indicativo”.