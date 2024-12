Kate e William estão se preparando para assumir o trono ‘mais cedo’ do que o esperado

Nostradamus, o enigmático astrólogo francês do século XVI, conquistou a imaginação do mundo com suas previsões enigmáticas, muitas vezes consideradas como vislumbres do futuro. Enquanto o ceticismo envolve suas profecias, sua capacidade de antecipar eventos que ocorreram no passado continua a cativar tanto os historiadores quanto o público em geral. Sua famosa obra ‘As Profecias’, escrita em 1555, contém versos que foram interpretados para prever acontecimentos globais significativas, incluindo a ascensão de Hitler, a bomba atômica e os ataques terroristas do 11 de setembro.

O icônico vidente também fez inúmeras previsões sobre o destino da família real britânica, várias das quais se concretizaram. Isso não é um bom presságio para o Rei Charles, pois Nostradamus previu que seu reinado seria curto. Relatórios recentes de uma fonte real sugerem que o Príncipe William, o próximo na linha de sucessão ao trono, e sua esposa, a Princesa de Gales, estão se preparando para se tornarem Rei e Rainha mais cedo do que o esperado.

O ano de 2024 foi difícil para a realeza, com o diagnóstico de câncer de Charles causando preocupações sobre seu futuro como monarca. O Príncipe William interveio para assumir algumas das funções de seu pai enquanto ele estava em tratamento, dando a ele a chance de experimentar o que seu futuro reserva. Os problemas deste ano supostamente levaram a conversas sérias atrás das portas do palácio, enquanto William e Kate lutam com o fato de que sua sucessão pode ocorrer mais cedo do que eles imaginavam.

Um autor britânico, Mario Reading, dedicou sua vida a estudar os textos do misterioso vidente, oferecendo informações intrigantes sobre o destino da Família Real britânica e outros acontecimentos históricos. Curioso para saber o que disse Nostradamus sobre os membros da realeza moderna e o que vai acontecer no futuro? Clique na galeria e surpreenda-se.

