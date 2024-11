Kate Middleton faz 1ª grande aparição em concerto no Royal Albert Hall

Neste sábado (9/11), a princesa de Gales, Kate Middleton, que terminou o tratamento contra um câncer em setembro deste ano, fez sua primeira grande aparição pública pela agenda oficial da realeza. Ela e o esposo, o príncipe William, se uniram aos integrantes do núcleo sênior da família real no Festival Anual da Memória no Royal Albert Hall, em Londres.

Organizado pelo Royal British Legion, o concerto honra os militares do país, homens e mulheres, por dedicarem esforços para manter a segurança no Reino Unido. O tributo não se estende apenas aos oficiais que ainda se mantêm firmes em suas ocupações, como também aos que perderam suas vidas em nome do nação.

Retorno de Kate Middleton

Nas imagens registradas durante o evento, Kate apareceu ao lado de William, bastante sorridente e demonstrando saúde e vitalidade, enquanto curtia as apresentações de vários ícones da música britânica, incluindo Sir Tom Jones e Alexandra Burke.

Além dos príncipes de Gales, o rei Charles III também prestigiou o Festival Anual de Memória. O monarca, no entanto, não estava acompanhado da esposa, Camilla. Na terça-feira (5/11), o Palácio de Buckingham anunciou que a rainha consorte foi diagnosticada com uma infecção pulmonar e precisaria se ausentar de alguns compromissos.

Ainda neste fim de semana, no domingo (10/11), conforme anunciou o palácio anteriormente, a presença de Kate também está confirmada no culto religioso no Cenotáfio, para o Domingo de Memória.

De acordo com o portal britânico Express, a confirmação de que a princesa de Gales estaria presente nos compromissos oficiais “marca o passo significativo do retorno gradual” dela aos deveres reais públicos desde o fim do tratamento de câncer.

