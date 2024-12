Kate Middleton faz raro comentário sobre tratamento contra o câncer

Na última quarta-feira (25/12), a família real britânica participou da tradicional caminhada de Natal até a Igreja de Santa Maria Madalena, localizada na propriedade de Sandringham, no Reino Unido. Enquanto aproveitava para cumprimentar os admiradores que estavam nos arredores da paróquia onde foi celebrada a missa natalina, Kate Middleton, em um raro momento, teceu comentários sobre seu tratamento contra o câncer.

O evento contou com a presença do rei Charles III, da rainha Camilla, dos príncipes William e Kate Middleton, e dos pequenos herdeiros reais: príncipe George (11), princesa Charlotte (9) e príncipe Louis (6).

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Rainha Camilla, o rei Charles, Kate Middleton e William estiveram na tradicional missa de Natal, em Sandringham Getty Images 2 de 3 Príncipe William e a princesa Kate Middleton são flagrados com os filhos, George, Charlotte e Louis Getty Images 3 de 3 Kate Middleton fala com o público Getty Images

Kate Middleton faz raro comentário sobre a luta contra o câncer

Enquanto percorria o trajeto, a princesa de Gales conversou com Rachel Anvil, uma jovem de 27 anos que trabalha no Royal Papworth Hospital de Cambridge, parte do Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha.

No pouco tempo de conversa, Rachel Anvil contou um pouco da sua relação profissional ao lado de pacientes que enfrentam o diagnóstico. “Comecei minha carreira na unidade de câncer da Macmillan e só queria dizer que você é uma inspiração para todos os pacientes”, disse Rachel, no vídeo que a mãe de Anvil, Karen, postou no Instagram (veja aqui)

Emocionada, Kate agradeceu o reconhecimento e elogiou o apoio essencial das equipes de saúde que trabalham para aliviar o medo e a ansiedade em torno do diagnóstico. “Obrigada, honestamente. Pessoas como você estão fazendo todo o trabalho duro lá fora. Sou imensamente grata”, respondeu a princesa.

A futura rainha consorte do Reino Unido também falou sobre o apoio que recebeu de fãs durante seu tratamento. “A quantidade de pessoas que escreveram este ano é extraordinária e acho que o câncer realmente ressoa com muitas famílias”, contou.

Encontro emocionante

O encontro com a princesa foi um momento marcante na vida de Rachel Anvil. Em entrevista ao site The Post, ela falou como foi o sentimento de ficar cara a cara com um membro da realeza.

“Eu não esperava ter uma oportunidade tão adorável, especialmente depois do ano que ela teve. Ela é tão humilde. Eu quis dizer para ela – Você é tão corajosa. Mas ela ainda aproveitou para dizer: ‘Quer saber? Sou tão grata por ter sido cuidada por pessoas como você”, revelou ao portal.

Jornada de cura

No início de dezembro, Kate falou brevemente sobre sua experiência com o câncer durante o culto anual de canções de Natal na Abadia de Westminster, onde esteve ao lado de outras personalidades.

A princesa, que anunciou o término do tratamento doença em setembro, admitiu que nunca imaginou enfrentar algo semelhante. “Embora eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e recuperação total é longo, e devo continuar vivendo cada dia como ele vem”, revelou durante conversa com a cantora e atriz britânica Paloma Faith.

