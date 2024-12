Kate Middleton retorna ao evento natalino da Família Real após tratamento de câncer

Kate Middleton marcou presença no evento natalino da família real britânica, acompanhada pelo príncipe William e seus filhos, George, Charlotte e Louis. O grupo se dirigiu à Igreja de St. Mary Magdalene, onde a tradição de caminhar até o local é mantida. Este ano, a participação de Kate é especialmente significativa, pois ela passou um longo período afastada devido ao tratamento de câncer.

Após anunciar o término de seu tratamento em setembro, a presença de Kate no evento é um indicativo de sua recuperação. Durante a caminhada, ela interagiu com o público, trocando abraços e recebendo presentes, o que demonstra seu desejo de se reconectar com as pessoas. A atmosfera festiva foi marcada pela alegria e pelo calor humano, refletindo o espírito natalino.

Sally Bedell Smith, biógrafa da família real, comentou sobre os planos de Kate para o futuro. Segundo ela, a duquesa está se preparando para retomar suas atividades públicas em 2025, com um enfoque cuidadoso em seu retorno. A caminhada até a igreja é um evento tradicional que reúne a família real e os súditos, simbolizando a união e a celebração do Natal. A presença de Kate, após um ano difícil, traz esperança e alegria para os admiradores da realeza britânica, que aguardam ansiosos por seu retorno completo às atividades.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA