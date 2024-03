Kate Middleton: saiba quais são os tipos de câncer no abdômen

Kate Middleton revelou, nesta sexta-feira (22/3), que está em tratamento contra o câncer. A doença foi descoberta depois que a princesa se submeteu a uma cirurgia abdominal em janeiro.

Desde então, o afastamento da princesa de Gales dos compromissos oficiais foi motivo de grande especulação. Em vídeo gravado em sua casa em Windsor, na Inglaterra, a princesa reconheceu a doença e contou que está realizando uma “quimioterapia preventiva”.

“Em janeiro, passei por uma grande cirurgia abdominal, em Londres, e, à época, imaginava-se que a minha condição era não-cancerígena. A cirurgia foi um sucesso. No entanto, testes após a cirurgia encontraram a presença de câncer. Minha equipe de médicos, então, indicou que eu deveria passar por sessões preventivas de quimioterapia”, explicou a futura rainha consorte.

Câncer no abdômen Detalhes sobre o tipo de câncer ou o estágio em que a doença foi descoberta não foram revelados.

De acordo com o oncologista Arilto Silva Júnior, médico da Oncoclínicas Brasília, os tumores abdominais mais comuns são aqueles relacionados a câncer de intestino grosso e reto. Contudo, a cavidade abdominal também abriga órgãos como bexiga, fígado, pâncreas, rim, baço, intestino delgado, estômago, além de ovários e útero, no caso de mulheres. “A ocorrência de tumores é possível em qualquer um desses órgãos”, afirma.

O médico explica que, em casos de diagnóstico antes da cirurgia, a equipe médica pode propor outra estratégia de tratamento, baseada na realização de quimioterapia prévia. A estratégia é chamada de terapia neoadjuvante ou prévia.

O tratamento com quimioterapia adjuvante tem o objetivo de reduzir a chance de reaparecimento da doença, seja no local ou por metástase em outras regiões do corpo.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, para cada ano do triénio 2020/2022 serão registrados cerca de 625 mil casos da doença no Brasil Science Photo Library – STEVE GSCHMEISSNER, Getty Images

***foto-pessoa-sendo-examinada-por-suspeita-de-cancer-de-pele

Extremamente comum no país, o câncer de pele é caracterizado pelo aparecimento de tumores na pele em formato de manchas ou pintas com formatos irregulares. Relacionada à exposição prolongada ao sol, exposição a câmeras de bronzeamento artificial ou por questões hereditárias, a doença pode ser tratada através de cirurgias, radioterapia e quimioterapia miriam-doerr/istock

***foto-mulher-sem-blusa-com-simbolo-contra-o-cancer-de-mama

O câncer de mama é causado pela multiplicação descontrolada de células na mama. Apesar de ser comum em mulheres, a enfermidade também pode acometer homens. Entre os sintomas da doença estão: dor na região da mama, nódulo endurecido, vermelhidão, inchaço e secreção sanguinolenta. O tratamento envolve cirurgia para retirada da mama, quimio, radioterapia e hormonioterapia SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images

***foto-pessoa-segurando-simbolo-representando-luta-contra-cancer-de-prostata

Mais frequente em homens, o câncer de próstata apresenta os seguintes sintomas: sangue na urina, dificuldade em urinar, necessidade de urinar várias vezes ao dia e a demora em começar e terminar de urinar. Cirurgia e radioterapia estão entre os tratamentos da doença Getty Images

***foto-mulher-segurando-garganta

Embora possa estar relacionado com hipertireoidismo, tabagismo, alterações dos hormônios sexuais e diabetes, por exemplo, o câncer de tireoide ainda não é bem compreendido por especialistas. Apesar disso, tratamentos contra a doença envolvem terapia hormonal, radioterapia, iodo radioativo e quimioterapia, dependendo do caso getty images

***especial-cancer-no-pulmao.jpg

O câncer de pulmão é um dos tipos com maior incidência no Brasil. Relacionado ao uso ou exposição prolongada ao tabagismo, tem como principais sintomas a falta de ar, dores no peito, pneumonia recorrente, bronquite, escarro com sangue e tosse frequente. A doença é tratada com quimioterapia, radioterapia ou/e cirurgia BSIP / getty images

***foto-oferecendo-cigarro-e-outro-negando

No Brasil, o carcinoma epidermoide escamoso tem a maior incidência entre os canceres de estômago. Os tratamentos envolvem cirurgia ou radioterapia e quimioterapia iStock

***foto-homem-deitado-com-parte-do-tronco-vermelho.jpg

O câncer de estômago é diagnosticado após a identificação de tumores malignos espalhados pelo órgão e que podem aparecer como úlceras. Relacionado à infecções causadas por Helicobacter Pylori, pela presença de úlceras e de gastrite crônica não cuidada, por exemplo, a doença pode causar vômito com sangue ou sangue nas fezes, dor na barriga frequente e azia constante Smith Collection/Gado/ Getty Images

***Desenho-útero-com-focos-do-cancer-no-colo-do-útero

O câncer de colo de útero tem como sintomas sangramento vaginal intermitente, dor abdominal relacionada a queixas intestinais ou urinárias e secreção vaginal anormal. O tratamento envolve quimio, radioterapia e cirurgia Science Photo Library/GettyImages

***foto-dentista-consultanso-boca-paciente

O câncer de boca é uma doença que envolve a presença de tumores malignos nos lábios, gengiva, céu da boca, língua, bochechas e ossos. É mais comum em homens com mais de 40 anos e tem como sintomas feridas na cavidade oral, manchas na língua e nódulos no pescoço, por exemplo. O tratamento envolve cirurgia, quimio e radioterapia Pexels

Tratamento As terapias para tratamento de um câncer incluem cirurgia, quimioterapia, imunoterapia e drogas alvo-moleculares. Casos de câncer de reto demandam ainda radioterapia, afirma o oncologista.

“Estou bem e ficando mais forte a cada dia, concentrando-me nas coisas que vão me ajudar a curar; em minha mente, corpo e espírito”, afirmou Kate Middleton, em sua mensagem.

