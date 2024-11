Kate Middleton visita Windsor após ausência em evento em Buckingham

Kate Middleton foi vista no Castelo de Windsor nesta terça-feira, 19 de novembro, poucas horas após sua ausência em uma recepção diplomática no Palácio de Buckingham, onde o príncipe William, seu marido, compareceu sozinho.

De acordo com a agenda oficial da Casa Real, a princesa de Gales se reuniu com a equipe responsável pelo projeto que ela idealizou, o Early Years. Esse projeto é uma das principais causas que Kate tem abraçado nos últimos anos, focado no impacto dos primeiros anos de vida no desenvolvimento de um adulto.

Em 2021, Kate fundou o Foundation Centre for Early Childhood, junto com William, para promover essa causa. A fundação busca aumentar a conscientização sobre a importância dessa fase crucial da infância, incentivando ações que possam transformar a sociedade no futuro.





