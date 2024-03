Kéfera revela qual tipo de homem a conquista: “Tem que ser um animal”

Kéfera aproveitou o Instagram para interagir com os seguidores e abriu uma caixinha de perguntas. A influencer e youtuber aproveitou a pergunta de um fã sobre sua vida amorosa e confessou qual o seu requisito para se envolver com homens.

Após ser questionada se ela estava ficando com algum “maromba”, a famosa brincou, ao chamar a pessoa de “fofoqueira”, e confessou a sua preferência. “Mas, veja bem, acho que agora é um pré-requisito, né? Não, gente, pelo amor de Deus! Se a pessoa não for forte, não tem nada a ver comigo”, disse.

Kéfera descobre que comparações com He-Man era crítica e se diverte Reprodução/Twitter

Kéfera revela que se isolou após Ano-Novo: “Fiquei esquisitinha” Reprodução/Instagram

Kéfera come gelatina com pepino após polêmica: “Mais do que nunca” Reprodução/Instagram

“Estou com uma paz de espírito enorme para falar que posso ser as duas coisas: influenciadora e atriz, e uma coisa não anula a outra”, declarou Reprodução/Instagram

Resultado da lipoaspiração de Kéfera Instagra/Reprodução

Na sequência, ela brincou sobre a possibilidade de namorar alguém que não compartilhe de seu amor pela academia. “Imagina? Vou ficar com um maromba sim. Imagina que mico, eu pegando um homem que minhas costas são maiores que a dele? Tem que ser no mínimo um animal”, encerrou.

Kéfera se diverte ao ser comparada a Zac Efron Depois de ser comparada com o He-Man, Kéfera Buchmann foi alvo, novamente, de comentários nas redes sociais. No sábado (17/2), internautas apontaram que a influenciadora estaria parecida com Kevin Von Erich, personagem de Zac Efron em Garra de Ferro.

“Estou assistindo esse filme da Kéfera”, comentou um internauta no X (antigo Twitter). Bem-humorada, a ela contou que se diverte com as comparações respondeu: “Paguei peitinho esse (sic) dia”. Na imagem do filme, Zac Efron aparece sem camisa exibindo o corpo musculoso.

A influenciadora já havia sido comparada a He-Man em um vídeo que aparecia dançando. Kéfera se divertiu com a comparação: “Não me pegou em um lugar de crítica, tanto que eu achei muito engraçado”, garantiu ela na ocasião.

Kéfera diz que vai parar de treinar os superiores Kéfera usou as redes sociais para informar aos fãs que a vida fitness e os treinos estão funcionando. A influenciadora, inclusive, foi aconselhada pelo treinador a não treinar os membros superiores do corpo por um tempo.

Em áudio postado por ela, o profissional elogiava a boa resposta do corpo de Kéfera aos exercícios e dizia para ela tirar os exercícios de superior e investir no treino das pernas.

“É muito difícil ter uma genética que faz você criar músculos muito rápido. Cheguei nesse nível de que eu desenvolvi tanto que vou ter que dar uma segurada e treinar perna e bunda, para equilibrar. Virei uma geladeira, então vamos dar uma segurada e aumentar lá embaixo”, comentou ela.

Em seguida, a influencer ainda rebateu alguns haters que dizem que ela faz o uso de hormônios artificiais para manter o corpo definido. “Fica na tua. Se eu tivesse usando bomba, eu estaria muito, muito maior. Na parte de cima, eu sempre fui maior, sou bem ‘larga’. Mas agora eu vou aumentar a perna. Aumentar, não. Não precisa aumentar tanto.”