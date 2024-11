Keir Starmer critica Putin e manifesta apoio à Ucrânia no G20

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, fez duras críticas ao presidente russo, Vladimir Putin, durante uma coletiva de imprensa no G20. Ele afirmou que Putin é responsável por sua própria situação de isolamento e reiterou a urgência de encerrar a guerra na Ucrânia. Starmer também lembrou que o líder russo enfrenta um mandado de prisão internacional por crimes de guerra. Em relação à breve menção ao conflito na declaração final do G20, Starmer explicou que aproveitou todas as oportunidades para discutir a questão, embora o comunicado tenha sido elaborado por um grupo diversificado de países.

Ele destacou que o G7 emitiu uma declaração separada, condenando as ações da Rússia e prometendo impor sanções severas em resposta à invasão da Ucrânia. A declaração de Starmer surge em um contexto de intensificação do conflito, especialmente após um recente ataque aéreo russo que levou os Estados Unidos a autorizar o envio de armas de longo alcance para a Ucrânia. O primeiro-ministro britânico minimizou as preocupações sobre uma possível escalada nuclear, afirmando que a retórica agressiva da Rússia não afetará o apoio contínuo do Reino Unido à Ucrânia.

Além de abordar a situação na Ucrânia, Starmer também comentou sobre suas interações com outros líderes globais e iniciativas em parceria com o Brasil, incluindo esforços para uma aliança internacional em prol da energia limpa. Ele ressaltou a importância de manter um diálogo aberto com a China, mencionando uma reunião recente com o presidente Xi Jinping e a necessidade de comunicação, mesmo diante de divergências.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias