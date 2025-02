Kelvy lança “Bem Me Quer”, um synth-pop nostálgico com energia dos anos 2000

O cantor Kelvy apresenta seu mais novo single, “Bem Me Quer”, já disponível nas plataformas digitais. A faixa traz uma energia vibrante e promete ser um dos destaques do verão 2025, com uma sonoridade dançante que une o synth-pop dos anos 80 à estética visual dos anos 2000. Esse lançamento inaugura uma nova fase na carreira do artista, evidenciando sua versatilidade musical e maturidade artística.

Composta pelo próprio Kelvy, a música nasceu de uma colaboração criativa com o time da Lebline Records (DF). A produção foi realizada em estúdio em São Paulo, garantindo qualidade técnica e uma identidade sonora autêntica. A direção do clipe ficou a cargo da Âncora Filmes (MG), produtora reconhecida por trabalhos com artistas como Pabllo Vittar e Francisco, el Hombre, e contou com coreografia de Mateus Lopes (GO), que trouxe referências marcantes dos hits dos anos 2000.

“Eu sempre imaginei essa música com uma coreografia, mesmo não sendo um dançarino profissional”, comenta Kelvy. “A dança foi uma forma de resgatar algo que amava fazer na infância, mas que foi deixado de lado com o tempo. Foi um processo de superação pessoal, de lidar com minhas inseguranças e me entregar à minha verdadeira essência.”

Com mais de 6 milhões de visualizações nas plataformas digitais e mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, Kelvy vem se destacando na cena pop nacional. Seu videoclipe anterior, “Contramão”, foi indicado ao FICA (Festival Internacional de Cinema Ambiental), onde venceu na categoria de Melhor Videoclipe Goiano, consolidando seu nome como uma das promessas mais consistentes da música pop brasileira.

“Bem Me Quer” é uma canção leve, com uma letra despretensiosa, mas que transmite uma mensagem que ressoa com muitos. Essa música foi feita para as pessoas se soltarem, dançarem e se divertirem,” afirma Kelvy.

Com uma batida envolvente e um refrão contagiante, “Bem Me Quer” tem tudo para conquistar as pistas de dança e as playlists.

Ouça Agora: https://open.spotify.com/track/5BLNIYaoG6hL5a1J7