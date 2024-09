Kelvy lança “Se O Amor Não Está”, seu novo single que já está disponível nas plataformas digitais

O cantor Kelvy apresentou hoje, 13 de setembro, a esperada música “Se O Amor Não Está“. Com uma sonoridade synth-pop, a faixa demonstra uma faceta mais madura e pop do artista, que já vinha explorando esse gênero em seus lançamentos anteriores. Essa canção marca o início de uma nova fase para Kelvy, recheada de surpresas e evolução artística.

Escrita quando tinha apenas 15 anos, a música passou por uma transformação após 15 anos, recebendo uma nova interpretação cheia de personalidade e atitude. O cantor manteve a essência da obra original, mas sentiu que era necessário atualizar a letra para refletir uma visão mais adulta. “Incluí elementos como ‘não quero você na minha cama’, algo que não estava presente quando escrevi na época”, disse Kelvy sobre o trabalho de reescrita da canção.

“Se O Amor Não Está” é marcado por influências do synth-pop, um gênero que vem ganhando destaque nas vozes de artistas como Dua Lipa, The Weeknd e Troye Sivan, oferecendo uma sonoridade familiar para os ouvintes atuais. O cantor comentou sobre sua vontade de explorar esse estilo mais vibrante, que raramente é ouvido em português. Ele explicou que essa escolha musical reflete seu interesse em se alinhar às tendências do mercado, algo que já havia sido demonstrado com o lançamento de “Amargurado”, uma versão da canção “Amargura”, de Karol G.

Kelvy optou por São Paulo como pano de fundo para os visuais, utilizando a cidade como uma metáfora poética que complementa a história da música. “Recentemente me mudei para cá e sempre escuto as pessoas dizendo que o amor não existe aqui. Será que é verdade? Nos visuais da canção, busco retratar essa procura pelo amor, ou a ‘sofrência’ que vem com ele. O boné e o jornal representam isso”, comentou o cantor.

Kelvy, que é de Goiás e começou sua carreira musical aos 22 anos, já conquistou mais de 6 milhões de visualizações nas plataformas digitais. Sua obra mais recente, “Amargurado”, ultrapassou 200 mil visualizações e levou o artista a ganhar o prêmio de Melhor Videoclipe Goiano no FICA 2022 (Festival Internacional de Cinema Ambiental).

“Espero que todos se divirtam muito com ‘Se O Amor Não Está’ e dancem como eu faço sempre que escuto”, comentou Kelvy. O novo single já pode ser encontrado em todas as plataformas de streaming.