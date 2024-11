Kevi Jonny denuncia antigo escritório após atrasos e anuncia mudança na carreira: “Artista independente”

O cantor Kevi Jonny surpreendeu os internautas ao fazer uma série de denúncias contra a LG Produções, escritório registrado em Alagoinhas, de acordo com o CNPJ da empresa, que representava o artista, após o atraso de um show na cidade de Uruçuca, na Bahia, que aconteceria no final de semana.

No desabafo, Kevi se desculpa com os contratantes por não ter conseguido chegar a tempo para a apresentação. O intérprete de ‘Te Love’ conta que a situação não foi causada por ele, mas que a partir de agora ele poderá tomar as rédeas da situação.

“Era para eu estar lá meia-noite, e eu vou estar chegando lá no mínimo em umas duas horas, duas horas e meia. Isso não há desculpas, não é nada. Mas eu gostaria de dizer que isso não faz parte de mim, e a partir de agora, graças a Deus não vai mais existir essas coisas”, afirma o artista.

Segundo Kevi, as situações de atrasos e problemas em shows eram frequentes na antiga gestão da carreira dele, mas agora ele é um artista independente e será responsável pela própria carreira.

“Por muitos momentos aconteceram coisas que não me cabiam resolver […] eu quero me desculpar com todos os contratantes e dizer que agora é uma nova gestão, é uma nova forma de trabalho e isso que está acontecendo hoje, e que já aconteceu milhares de vezes, eu não tive a oportunidade de fazer nada, eu quero do fundo do meu coração dizer que isso acabou. Eu sou um artista independente agora, para a honra e gloria do senhor. Eu consegui sair com tudo que é meu, pagando a multa, pagando ônibus.”

O desabafo do artista foi apoiado por fãs e por membros da banda, que criticaram a LG Produções. “Se os próprios músicos da banda ficaram do lado do cantor, então é porque a gente já sabe quem tá errado na história”, afirmou uma internauta.