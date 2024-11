Kevinho vai parar no hospital um dia após anunciar noivado nas redes

O cantor Kevinho anunciou, no sábado (23/11), que estava noivo da influencer Thais Pinheiro. Um dia depois, no domingo (24/11), o artista apareceu no hospital, deixando seus fãs preocupados.

Nos stories do Instagram, Kevinho postou algumas fotos sendo medicado em um hospital de São Paulo. “Domingou, pai tá desidratado”, escreveu o funkeiro, que estava ao lado de Thais. Em outra publicação, disse que estava com calafrios.

Kevinho anunciou o noivado ao celebrar o aniversário da influencer. “Feliz aniversário minha noiva! Eu te amo”, escreveu na legenda da postagem, que reuniu várias fotos dos dois juntos. Em algumas delas, é possível ver Thais usando a aliança.

O funkeiro se separou da influenciadora Gabriela Versiani, atual namorada do sertanejo Murilo Huff, em fevereiro de 2022. Desde então, ele não assumiu um romance.