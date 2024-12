Key Alves cai em golpe ao comprar cachorro e perde mais de R$ 2,4 mil

Comprar animais de estimação na web têm se tornado uma opção arriscada. Além de toda a campanha e debate em prol da adoção responsável em detrimento da compra, ainda há possibilidade de o cachorro ser de uma raça diferente da desejada, uma vez que muitos golpistas na internet têm enganado compradores com valores abaixo do padrão. A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves, de 24 anos, passou por isso recentemente.

A influencer afirmou, nos Stories do Instagram, que havia gastado cerca de US$ 400 (o equivalente a R$ 2.421) na compra de um cachorro de raça, que nunca foi entregue, conforme combinado com o vendedor.

Atleta da liga norte-americana Houston Volleyball, Alves está atualmente residindo nos Estados Unidos, e havia decidido comprar o animal de estimação para ser seu companheiro. “Amores, vi que vocês estão comentando muito nos Stories falando do cachorro. Ele não é meu, é do meu amigo. Eu falei pra vocês em live que eu tomei um golpe aqui nos Estados Unidos”, disse a ex-BBB.

Key havia publicado anteriormente imagens com um pet, e os seguidores imaginaram ser o animal de estimação que ela havia comprado. Entretanto, o cãozinho era do seu amigo.

Indignada, ela desistiu de comprar um amigo de quatro patas. “Eles não entregaram e nem vão entregar. Vou ficar aqui sozinha”, afirmou.