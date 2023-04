Kiko, do KLB, conta detalhes de como será nova etapa da turnê da banda

Após o sucesso do retorno do KLB, o grupo iniciará a segunda etapa desta turnê no dia 6 de maio, em São Paulo, e a coluna LeoDias conversou com Kiko, um dos integrantes da banda, para saber quais são as novidades desta nova leva de shows.

“Nós lançamos uma tour no ano passado para comemorar os 20 anos e foi incrível, fizemos todos os shows lotados. A gente quer voltar para as cidades onde muitos não conseguiram assistir ao show. Colocamos músicas a mais para que aqueles que já assistiram em 2022, possam curtir este ano também”, disse.

Kiko, Leandro e Bruno na volta do KLB (Foto: Caio Duran)

Kiko, Leandro e Bruno na volta do KLB (Foto: Caio Duran)

Kiko, Leandro e Bruno na volta do KLB (Foto: Caio Duran)

Turnê começa no dia 11/06 em São Paulo

Banda KLB anunciou o a turnê comemorativa no programa Altas Horas

“Mantivemos o mesmo show, mas com duas músicas novas na setlist. Porém, quem sabe, do nada, nos dê uma vontade de cantar novas no palco. Tem muitos materiais sendo preparados. E registramos muitas fotos e vídeos da turnê do ano passado”, revelou.

”No paralelo a isso, temos projetos sendo alinhados, que já estão em um estágio de pré-produção para entregar da melhor forma possível para os fãs. Vem muita coisa incrível”, completou.

Questionado sobre o assédio dos fãs desde que voltaram aos palco, Kiko disse que aprendeu muito jovem a lidar com isso e que entende toda a comoção de quem acompanha a banda.

“O assédio se tornou algo natural. Foi muito grande como tudo aconteceu, mas sempre fomos muito bem amparados. Desde que nós começamos, a gente teve a sorte de ser tratado com muito carinho. Receber esse tipo de carinho é maravilhoso”, disse.

”Quando você vai ao show do KLB, você sente que a nossa relação é diferente. Existem muitos adultos ali que cresceram ouvindo o KLB, sabe? Ter esse privilégio de colher toda esta emoção é um grande privilégio”, finalizou Kiko.