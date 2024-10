Kinea faz emissão bilionária e pode se tornar o maior fundo imobiliário da B3

A Kinea Investimentos anunciou nesta quinta-feira, 17, uma oferta no mercado de fundos imobiliários com volume inicial de R$ 1,9 bilhão, podendo ser acrescido em 25%, atingindo cerca de R$ 2,5 bilhões. Caso se concretize, o Kinea Rendimentos Imobiliários será maior fundo listado na B3, a bolsa brasileira.

Atualmente, a liderança pertence outro fundo da gestora, o Kinea Índice de Preços (KNIP11), com aproximadamente R$ 7,6 bilhões em patrimônio.

Responsável pela gestão de R$ 133 bilhões, o lançamento é a 11ª emissão de cotas do Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), fundo dedicado à aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) indexados ao CDI e de baixo risco de crédito.

O pipeline é composto por operações originadas pela Kinea para financiamento imobiliário dos segmentos de lajes corporativas, shoppings centers, logístico e residencial. A remuneração das novas operações deve levar a taxa média da carteira para CDI +2,07%. A perspectiva de elevação da Selic tende a beneficiar a carteira, majoritariamente pós-fixada.

A Kinea diz que emissão permitirá à gestão levantar recursos para investir em novas operações, trazendo diversificação para a carteira. Além disso, a nova emissão deve trazer mais liquidez para as cotas no mercado secundário.

O preço de subscrição será de R$ 103,52 (incluindo a taxa de emissão) e a aplicação mínima é de dez cotas. O fator de proporção para os atuais cotistas do fundo será de 28%.

O exercício do direito de preferência e a intenção de subscrição de novos investidores começa no dia 18 de outubro. A 1ª série será liquidada no dia 3 de dezembro, enquanto o período de liquidação da 2ª série vai de 4 de dezembro até 4 de abril de 2025. A oferta do fundo terá dois coordenadores, XP – atuando como líder – e Itaú.

Ao todo, a Kinea possui R$ 32 bilhões sob gestão em fundos imobiliários listados.

As três maiores ofertas até hoje (em valor captado):

XPML11 – R$ 1.804.751.349,22 (05/2024) HGLG11 – R$ 1.575.462.250,00 (07/2023) BTLG11 – R$ 1.499.999.953,05 (03/2024)

