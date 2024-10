Kléber Rosa faz vídeo e declara apoio a Caetano em segundo turno de Camaçari

Segundo colocado nas eleições municipais de Salvador, desbancando o candidato do governo, Geraldo Júnior, Kléber Rosa (Psol) anunciou neste sábado (19) apoio a Luiz Caetano (PT), que disputa o segundo turno em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Em vídeo ao lado de Caetano, Kléber disse que o objetivo é “garantir a vitória das esquerdas” e defender a Bahia do que chamou de “tirania”.

No próximo dia 27 de outubro, Luiz Caetano terá novo embate com Flávio Matos (União) candidato do atual prefeito Elinaldo Araújo (União) e apoiado pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) e do prefeito reeleito da capital baiana, Bruno Reis (União).

No primeiro turno, a apuração de Camaçari foi a mais demorada, com problemas em diversas urnas que atrasaram a contagem. Ao final, Caetano obteve 49,52% e Flávio Matos, 49,17%, em uma diferença de 559 votos.