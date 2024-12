Kremlin abre diálogo sobre futuro de bases militares na Síria

O Kremlin manifestou sua disposição para dialogar sobre o futuro de suas instalações militares na Síria, independentemente de quem esteja no comando do país. A Rússia mantém bases aéreas e navais estratégicas na região, que foram fundamentais para a sustentação do governo de Bashar al-Assad durante o conflito civil. O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, destacou que ainda é prematuro abordar o futuro dessas bases, dada a complexidade da situação atual. As forças armadas russas mantiveram seu apoio a Assad até os últimos momentos, realizando bombardeios contra as forças rebeldes.

Em resposta à instabilidade crescente, o Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para discutir a crise na Síria, a pedido de Moscou. Peskov também se absteve de confirmar informações sobre o paradeiro de Assad, que teria fugido de Damasco. Uma fonte do Kremlin sugeriu que o ex-presidente poderia ter se refugiado em Moscou. O porta-voz enfatizou que qualquer decisão relacionada ao asilo de Assad caberia ao presidente russo, Vladimir Putin.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias