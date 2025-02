Kremlin critica Zelensky e diz que suas palavras sobre negociação de paz são ‘vazias’

O Kremlin expressou descontentamento em relação às recentes declarações do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que sugeriu a possibilidade de negociações diretas com o líder russo, Vladimir Putin. “O fato de estar pronto deve basear-se em algo (…) No momento, não podemos considerar mais do que palavras vazias de significado,” disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Zelensky, por sua vez, manifestou sua disposição para discutir um acordo, mas a Ucrânia enfrenta um dilema significativo: a preocupação com a possível diminuição do apoio dos Estados Unidos. A administração ucraniana teme que a mudança na política americana possa impactar negativamente a assistência militar recebida. A recente eleição de Donald Trump à presidência dos EUA reacendeu discussões sobre a possibilidade de um novo cenário de paz na região.

A expectativa é que, Trump possa abrir espaço para negociações que visem a resolução do conflito, embora isso ainda pareça uma perspectiva incerta. Enquanto isso, a situação no campo de batalha continua desafiadora para a Ucrânia.

