La Rioja, na Argentina, lança moeda emergencial chamada ‘Chachos’ em resposta à crise econômica

Em meio a uma grave crise econômica, a província de La Rioja, na Argentina, introduziu uma nova moeda emergencial chamada “chachos”. Criada pelo governador Ricardo Quintela, essa moeda surgiu após a província enfrentar sérios problemas financeiros, exacerbados por cortes de verbas federais. As notas, que apresentam a imagem de Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, são aceitas em diversos comércios locais, mas sua utilização é restrita ao território provincial. A situação em La Rioja é alarmante, com uma taxa de pobreza que ultrapassa 66%. A folha de pagamento do governo local representa dois terços dos empregos formais na região.

Quintela, que critica as medidas de austeridade implementadas pelo presidente Javier Milei, lançou os chachos como uma forma de resistência, assegurando que não haveria cortes em serviços essenciais para a população. Desde que Milei assumiu a presidência em dezembro de 2023, suas políticas de austeridade impactaram severamente todas as províncias argentinas, sendo La Rioja uma das mais afetadas. A província declarou falência em suas dívidas e enfrenta uma queda drástica na renda média, que agora está abaixo de US$ 200 mensais.

Os chachos foram introduzidos em agosto de 2023 com o objetivo de cobrir até 30% dos salários dos servidores públicos. Embora representem uma alternativa para os trabalhadores, muitos estão ansiosos para se desfazer das notas, uma vez que não possuem valor fora da província e já estão sendo comercializados com desvalorização.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias