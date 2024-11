Laboratório de drogas, no bairro do Uruguai, é fechado pela polícia militar

Um laboratório de drogas foi descoberto e desarticulado por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS, na tarde de quinta-feira (7), na Rua da Galiléia, no Uruguai.

Na ação realizada pelos militares, que faziam rondas no bairro e receberam denúncias da existência do laboratório, um homem foi detido ao tentar fugir do local de produção de drogas.