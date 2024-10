Laboratório do tráfico de drogas é desarticulado pela PM em Pituaçu; explosivo é apreendido no local

A Polícia Militar localizou um imóvel abandonado com grande quantidade de entorpecentes e utensílios utilizados na produção de drogas ilícitas, no bairro de Pituaçu, em Salvador, na noite desta terça-feira (8). Durante a ação, os policiais militares desarticularam o “laboratório de drogas” e apreenderam uma arma de fogo, um saco grande de maconha, duas mudas para cultivo da cannabis, uma bacia com matéria para fabricação de drogas, uma embalagem contendo sementes de maconha, 10 celulares utilizados na comunicação.

Foram encontradas também cerca de três balanças de precisão, dois pares de sapatos camuflados, vestimentas camufladas, quatro capas de coletes balístico, duas placas balísticas, três placas de veículos, diversas embalagens para acondicionamento de drogas, uma televisão 42 polegadas, um kit de primeiros socorros, dois maçaricos, duas prensas hidráulicas, sendo uma de 20 Toneladas e outra de 5 toneladas.