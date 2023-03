Ladrão que roubou celular durante videochamada e teve rosto capturado é preso

A 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) prendeu o homem de 41 anos responsável por roubar um celular dentro de uma lavanderia na 114 Norte, no último dia 6. No momento da abordagem, a vítima estava em videochamada com um amigo, que conseguiu registrar o rosto do ladrão.

De acordo com a investigação, após o crime, o autor trocou o aparelho celular roubado por 15 pedras de crack. O homem já era investigado pela 2ª DP, suspeito de outros dois roubos, também com arma de fogo, praticados em uma drogaria, um supermercado e, um furto, numa loja de brinquedos.

O casoPelas imagens, é possível identificar que a jovem retirava as roupas de dentro de uma das máquinas, quando o ladrão chega com uma maleta. Ele apoia a valise na mesa, abre e tira lá de dentro uma arma já apontando para a moça. Veja vídeo: