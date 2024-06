Ladrões cobertos de lençóis furtam TVs, videogame e joias. Vídeo

Reprodução

1 de 1 Captura de tela de dois ladrões cobertos com lençóis roubando casa – Metrópoles – Foto: ReproduçãoUma dupla de ladrões furtou uma casa na zona rural de Montanha, no interior do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (31/5), de uma forma inusitada.

Os bandidos usaram lençóis sobre a cabeça para esconder suas identidades das câmeras de monitoramento, o que deixou eles parecidos com fantasmas.

Veja o vídeo: Segundo reportagem da TV Gazeta, o furto causou um prejuízo de mais de R$ 40 mil para os proprietários da residência, que não estavam no local no momento do crime.

Foram furtadas 18 joias de ouro, uma caixa de som, um videogame, além de quatro TVs e um celular.

“É uma tristeza muito grande. A gente mora no interior, quer tranquilidade, e vê essa insegurança”, lamentou a dona da casa em entrevista para a TV.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?