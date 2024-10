Ladrões que invadiram loja por buraco cobriram câmera com pano. Vídeo

A dupla de criminosos que quebrou a parede de um atacado de bebidas em Santa Maria (DF), nessa sexta-feira (25/10), foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento no momento em que entrou pela abertura e ao cobrir o equipamento com um pano.

Os bandidos parecem quebrar a parede com o auxílio de um guarda-chuva. O item aparece, ainda, em outra gravação, momento em que a dupla faz uma “limpa” em um cômodo semelhante a um escritório. Enquanto isso, os ladrões encheram bolsas e mochilas com objetos encontrados no estabelecimento.

Assista:

A invasão e furto ocorreram durante a madrugada. Os criminosos levaram dinheiro, uma caixa de som da marca JBL, cartões de crédito e débito, caixas de cigarro, além de diversas bebidas alcoólicas.

Veja como ficou a loja:

A princípio, as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) avaliam a possível participação de três suspeitos, os quais foram vistos ao pular o muro da loja. Contudo, as câmeras flagraram apenas dois.

Nenhum dos criminosos havia sido identificado até a mais recente atualização desta reportagem. A perícia analisou o espaço onde ocorreu o furto, e o caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).