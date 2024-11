Ladrões usam adereço judaico para tentar roubar prédio no bairro de Higienópolis, em SP

A Polícia Civil de São Paulo está apurando um caso de tentativa de furto ocorrido na madrugada do último sábado (2), dia 2, na Rua Maranhão, localizada no bairro de Higienópolis. Durante a ação, o porteiro do prédio foi agredido, e os quatro suspeitos conseguiram escapar do local. De acordo com as investigações, as câmeras de segurança registraram que os assaltantes estavam vestidos com camisas sociais brancas e usavam quipás, o que sugere que tentaram se passar por moradores da região, que possui uma significativa comunidade judaica. Além disso, uma cordinha conhecida como Tzitzit foi encontrada no local.

O porteiro, que tem 28 anos, contou que dois homens se apresentaram como novos inquilinos e, acreditando na boa-fé deles, permitiu a entrada no edifício. No entanto, logo após, um morador alertou sobre a tentativa de invasão em um apartamento. Os criminosos tentaram arrombar a porta, mas foram surpreendidos e acabaram fugindo, o que resultou em uma luta com o porteiro. As gravações de segurança também mostram a presença de outros dois indivíduos na portaria, um dos quais tentou agredir o porteiro durante a confusão. O caso foi registrado no 4° DP (Consolação) como dano e tentativa de furto, e as autoridades estão analisando as imagens para tentar identificar os envolvidos na ação criminosa.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA