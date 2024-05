Lagoa dos Patos registra cheia e atinge 2,37 metros

A Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, atingiu, nesta sexta-feira (10), 2,37 metros, informou a Prefeitura de Rio Grande, região sul do estado. Esse já é o maior nível registrado na história do rio. A Defesa Civil emitiu um alerta e recomendou que a população evacue áreas de risco e busque locais seguros. A orientação vale para “quem mora em regiões próximas à lagoa, ou em áreas com histórico de alagamentos, ou inundações”. O prefeito Fábio Branco emitiu um alerta que a população que vive em zonas de risco na cidade devem deixar suas casas. “As pessoas precisam sair destas localidades, se não teremos muitos prejuízos. Teremos dias piores pela frente”, disse. Cerca de 1,5 mil moradores estão fora de casa e 112 em abrigos, mas ainda há muito para serem evacuados. Ao menos 32 bairros estão em áreas de risco.

Depois de ter afetado a Região da Serra gaúcha, os Vales e deixar Porto Alegre inundada, as águas das enchentes agora deixam o Sul de Rio Grande do Sul em estado de atenção. O boletim emitido na tarde desta sexta mostra que a Lagoa está 1,42 metro acima do normal. Em São Lourenço, a Lagoa dos Patos subiu cerca de 20 centímetros de quinta para sexta-feira. Para o final de semana está previsto mais chuva para a região. Segundo análise do IPH (Instituto de Pesquisas Hídricas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), a previsão é de uma cheia duradoura. Há a possibilidade de repique da elevação devido ao efeito das chuvas previstas para o final da semana