LaLiga ajuda na captura de contrabandista de streaming ilegal no Equador

A LaLiga colaborou com as autoridades policiais para a captura de um dos principais contrabandistas de conteúdo audiovisual no Equador. O indivíduo é acusado de operar serviços de streaming ilegais, cobrando mensalidades por uma plataforma clandestina chamada Flujo TV, que anteriormente era conhecida como MagisTV. Ele já possui um histórico criminal na América Latina por distribuir conteúdos sem a devida autorização. Javier Tebas, que preside a LaLiga, comemorou a ação policial e ressaltou a relevância de desmantelar plataformas ilegais para salvaguardar os direitos de propriedade intelectual e proteger os empregos na indústria do audiovisual.

Ele considerou a prisão em Guayaquil um importante avanço no combate à distribuição de conteúdo ilegal, mas enfatizou que é fundamental atacar todos os intermediários que participam da pirataria. Recentemente, a Aliança contra a Pirataria Audiovisual, com o suporte da LaLiga, conseguiu desarticular a maior rede de pirataria na Argentina. Tebas reiterou a necessidade de responsabilizar aqueles que operam redes ilegais, que causam danos à economia e à sociedade como um todo.

Jorge Bacaloni, presidente da Alianza, alertou sobre os riscos que as redes ilegais representam para os usuários, incluindo fraudes e roubo de informações pessoais. Um estudo revelou que aproximadamente 1,6 milhão de lares no Equador consomem conteúdos piratas, o que equivale a 58,6% das residências que têm acesso à internet de banda larga no país.

